У МЗС РФ назвали неприйнятною умову про виведення військ з території України для початку переговорів
Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Глушко заявив, що виведення військ Росії з території України є неприйнятною умовою для початку перемовин
Про це повідомляють російські ЗМІ.
При цьому, він вкотре заявив, що Росія готова до переговорів. Заступник зазначив, що перемовини мають враховувати поточну ситуацію "на землі", тому про виведення військ мова не йде.
"Ні, такі умови неприйнятні. Наш президент неодноразово говорив, що ми готові до переговорів. Але ці переговори, звичайно, мають враховувати ситуацію "на землі", - сказав Глушко.
- Своєю чергою радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія буде змушена вивести війська з України та розпочати переговори після звільнення Донецька чи Луганська.
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