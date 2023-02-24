Про це йдеться в заяві на сайті відомства.

У відомстві Лаврова звернулися до США, країн НАТО та до України.

"Ні в кого не має бути сумнівів, що збройні сили Російської Федерації адекватно відреагують на провокацію київського режиму, якщо така буде, і забезпечать захист наших співвітчизників, російського миротворчого контингенту, військовослужбовців Оперативної групи російських військ і військових складів у н.п.Ковбасна у Придністров'ї", - пригрозили в МЗС РФ.

Там наголосили, що "будь-які дії, що становлять загрозу їхній безпеці, будуть розглядатися... як напад на Російську Федерацію".

23 лютого російське міністерство оборони звинуватило Україну в підготовці збройної провокації на території Придністров'я, а влада Молдови спростувала це.

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