У МЗС РФ заявили, що можливий наступ на Придністров'я вважатимуть нападом на Росію
МЗС РФ заявило про нібито фіксацію скупчення українських військових і техніки на кордоні з окупованим Придністров'ям і погрожує наслідками в разі наступу
Про це йдеться в заяві на сайті відомства.
У відомстві Лаврова звернулися до США, країн НАТО та до України.
"Ні в кого не має бути сумнівів, що збройні сили Російської Федерації адекватно відреагують на провокацію київського режиму, якщо така буде, і забезпечать захист наших співвітчизників, російського миротворчого контингенту, військовослужбовців Оперативної групи російських військ і військових складів у н.п.Ковбасна у Придністров'ї", - пригрозили в МЗС РФ.
Там наголосили, що "будь-які дії, що становлять загрозу їхній безпеці, будуть розглядатися... як напад на Російську Федерацію".
- 23 лютого російське міністерство оборони звинуватило Україну в підготовці збройної провокації на території Придністров'я, а влада Молдови спростувала це.
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