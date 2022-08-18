Про це заявив заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Іван Нечаєв, інформує Интерфакс.

"Росія ніколи не брязкала зброєю, тим більше ядерною. Але події в Україні (...) наочно показують, що зіткнення з колективним Заходом цілком реальне", - сказав він під час брифінгу.

Проте він наголосив, що пряме зіткнення зі США і НАТО не в інтересах РФ.

"Російська військова доктрина допускає ядерне реагування виключно у відповідь на агресію із застосуванням зброї масового знищення або коли саме існування держави поставлене під загрозу", - сказав Нечаєв.

2 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує Запорізьку АЕС, як живий щит та брязкає ядерною зброєю.

У відповідь на це посольство РФ у США попередило про ризик військового зіткнення двох ядерних держав через допомогу Вашингтона Україні.

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