У МЗС РФ заявили, що зіткнення з Заходом "цілком реальне", але воно не в інтересах Росії
Зіткнення з колективним Заходом у нинішній ситуації цілком реальне, але прямий конфлікт із США та НАТО не в інтересах Росії
Про це заявив заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Іван Нечаєв, інформує Интерфакс.
"Росія ніколи не брязкала зброєю, тим більше ядерною. Але події в Україні (...) наочно показують, що зіткнення з колективним Заходом цілком реальне", - сказав він під час брифінгу.
Проте він наголосив, що пряме зіткнення зі США і НАТО не в інтересах РФ.
"Російська військова доктрина допускає ядерне реагування виключно у відповідь на агресію із застосуванням зброї масового знищення або коли саме існування держави поставлене під загрозу", - сказав Нечаєв.
- 2 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує Запорізьку АЕС, як живий щит та брязкає ядерною зброєю.
- У відповідь на це посольство РФ у США попередило про ризик військового зіткнення двох ядерних держав через допомогу Вашингтона Україні.
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