У МЗС Туреччини назвали ситуацію поблизу кордону України серйозною, але "не такою жахливою, як подає Захід"
Очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що ситуація на українських кордонах не настільки жахлива, як подає Захід, однак серйозна
Про це пише Anadolu.
"Ситуація не така жахлива, як її намагаються подати на Заході, але й серйозна", - зауважив Мевлют Чавушоглу.
Він зазначив, що на цьому етапі важливі кроки для зниження рівня ескалації та формування атмосфери довіри.
"Туреччина як країна, яка має добрі стосунки як з Україною, так і з Росією, виступає проти нового витка протистояння в регіоні, де й так багато конфліктів. Ми робимо кроки щодо деескалації ситуації. Контакти зі сторонами тривають", - наголосив міністр.
- Нагадаємо, раніше Туреччина закликала Україну й РФ знизити напруженість на спільному кордоні.
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