У МЗС Туреччини назвали ситуацію поблизу кордону України серйозною, але "не такою жахливою, як подає Захід"

Про це пише Anadolu.



"Ситуація не така жахлива, як її намагаються подати на Заході, але й серйозна", - зауважив Мевлют Чавушоглу.



Він зазначив, що на цьому етапі важливі кроки для зниження рівня ескалації та формування атмосфери довіри.



"Туреччина як країна, яка має добрі стосунки як з Україною, так і з Росією, виступає проти нового витка протистояння в регіоні, де й так багато конфліктів. Ми робимо кроки щодо деескалації ситуації. Контакти зі сторонами тривають", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше Туреччина закликала Україну й РФ знизити напруженість на спільному кордоні.

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