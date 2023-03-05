У Нагірному Карабасі сталася перестрілка між вірменськими та азербайджанськими силовиками. Є жертви

Про це одночасно повідомляють представники силових відомств кожної зі сторін.

Міністерство оборони Азербайджану заявляє, що його співробітники зупинили підозрілий транспорт із Республіки Вірменія для перевірки, після чого "протилежна сторона відкрила вогонь". Своєю чергою "міністерство внутрішніх справ" орієнтованої на офіційний Єреван, не визнаної "Нагірно-Карабахської Республіки" каже про дії азербайджанської "диверсійної групи".

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При цьому і Азербайджан, і вірменський "Нагірний Карабах" повідомляє про власні втрати.

"Надійшла оперативна інформація про здійснення перевезення ґрунтовою дорогою Ханкенді-Халфалі-Турсу військової техніки, боєприпасів та особового складу з Республіки Вірменія на територію Азербайджану, де тимчасово знаходиться російський миротворчий контингент", - пояснює свої дії Міноборони Азербайджану.

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"Вранці 5 березня з метою перевірки отриманої інформації підрозділами азербайджанської армії було здійснено спробу зупинити та перевірити автомобілі, які здійснюють незаконні військові перевезення. Протилежна сторона відкрила вогонь, внаслідок перестрілки з обох боків є жертви та поранені", - зазначє азербайджанське обоонне відомство.

Пошкоджене авто "МВС "НКР" (police.nk.am)

За інформацією "МВС "НКР", внаслідок перестілки загинули троє їхніх співробітників з паспортно-візового відділу: підполковник Бабаян Армен Майорович, майор Данієлян Давид Валерійович, лейтенант Гаспарян Арарат Тельманович.

"Ще один службовець, лейтенант Овсепян Давид Ашотович, отримав вогнепальне поранення в груди та знаходиться у Республіканському медичному центрі", - додають у "маліції" самопроголошеного "Нагірного Карабаху".

Імена жертв з азербайджанського боку поки що не називаються.