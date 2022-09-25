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"У нас є документальні свідчення, що росіяни пакували картини та вивозили їх до Росії," - Ткаченко

25 вересня, 2022 неділя
15:13
Культура Картина Тетяни Попович

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив про знищення та крадіжки росіянами пам'яток культури на тимчасово окупованих територіях

Про це він розповів у інтерв'ю для польського видання PAP.

Він сказав, що на цей час відомо про 500 повністю знищених пам'яток культури, проте опираючись на свідчення облдержадміністрацій, ця цифра може складати понад 900 зруйнованих об'єктів.

Ткаченко зазначив, що є документальні свідчення вивезення росіянами культурних цінностей і вони необхідні для притягнення Росії до відповідальності після завершення війни.

"У нас є документальні свідчення, що у маріупольському музеї Куїнджі росіяни пакували картини та вивозили їх до Росії. В таких випадках будуть позови та вимоги про повернення чи компенсацію з боку РФ. Тут важливо розуміти, що нам необхідні фізичні докази варварства з боку росіян, проте у зв'язку з ситуацією, в нас їх майже немає", - відзначив він.

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Ткаченко також розповів, що наразі готується зустріч міністрів культури Європейського Союзу на якій міністрам Польщі, Литви Чехії та Словаччини будуть запропоновані три напрямки підтримки української культури та ЗМІ. 

Основними напрямками стануть захист та відновлення українських культурних надбань, які знищили чи пошкодили росіяни, підтримка незалежних українських митців та підтримка українських ЗМІ, яким не вистачає фінансування через скорочення рекламного ринку.

"Нам необхідно підтримувати не стільки українських журналістів, що працюють за кордоном, скільки тих, що залишились в Україні. Тому, що в першу чергу саме вони розповідають, що насправді відбувається в країні," - зазначив міністр культури.

Він сказав, що Україні необхідно €250 млн, з яких €120 млн - терміново. Це пов'язано з підготовкою об'єктів культури до зими - закупівля генераторів, відновлення вікон та дахів тощо.

Ткаченко також відзначив, що після війни українська культура вийде на "абсолютно новий рівень за межами України".

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Маріуполь
мародерство
окупанти
підтримка України
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