"У нас спільний ворог і ми разом будемо переможцями": Зеленський та посольство України привітали Польщу з днем незалежності
Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди 104-ї річниці незалежності польською мовою, а посольство зняло зворушливий ролик про типову українську сім'ю, яка знайшла прихисток у Польщі
Відео розміщене на телеграм-каналі президента України.
У ролику президент звернувся до "рідної Польщі", відзначивши, що його вітання складатиметься зі 104 слів з нагоди 104-ї річниці.
"Україна та Польща разом. Ти – наша сестра. Було по-різному між нами. Але ми рідні. Ми вільні. Коли нашій відновленій незалежності було тридцять, Польща була поруч", – зазначив президент.
"Я пам’ятаю наше спільне щастя. Ми раділи разом. Коли ми знову зустрілися зі старим і спільним ворогом, Польща – поруч. Українці завжди пам’ятатимуть це. Пам’ятатимуть, як зустрічали наших. Як допомагають нам. Ваші люди – наші союзники. Ваша країна – наша сестра. Ваша дружба – навіки. Наша дружба – навіки. Наша любов – навіки. І ми будемо разом переможцями", – сказав Зеленський у вітальному слові.
Також особливе вітання підготувало Посольство України у Варшаві, створивши зворушливий ролик "Дякую, Польще!".
"Ми підготували його на знак нашої щирої вдячності за підтримку", - наголосив посол України Василь Зварич.
Ролик, створений українським режисером, розповідає історію української родини, яка знайшла притулок у Польщі після початку війни. Посол наголосив, що подібних сімей, які оселилися в Польщі після 24 лютого, набагато більше. За його словами, Польща стала для них другою батьківщиною, а поляки виявилися друзями, які проявили себе в лиху годину.
Він повідомив, що ролик транслюватиметься як на польському, так і на українському телебаченні, починаючи з 11 листопада – у день, коли у Польщі відзначається День незалежності.
Відзначимо, що після початку російського широкомасштабного вторгнення Польща стала одним з найактивніших партнерів України, надаючи у величезних кількостях різноманітну підтримку – політичну, фінансову, гуманітарну, військову та прийняла найбільше українських біженців.
- Президент Анджей Дуда під час візиту до Києва 23 серпня заявив, що Польща підтримуватиме Україну до останнього дня боротьби.
- Наприкінці липня Верховна рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні, ініційований Володимиром Зеленським на знак подяки Польщі за допомогу українцям.
- У МВС Польщі У Польщі не виключають, що під час відзначення Дня Незалежності 11 листопада можуть відбутися провокації проти українців, організовані Росією.
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