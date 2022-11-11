Відео розміщене на телеграм-каналі президента України.

У ролику президент звернувся до "рідної Польщі", відзначивши, що його вітання складатиметься зі 104 слів з нагоди 104-ї річниці.

"Україна та Польща разом. Ти – наша сестра. Було по-різному між нами. Але ми рідні. Ми вільні. Коли нашій відновленій незалежності було тридцять, Польща була поруч", – зазначив президент.

"Я пам’ятаю наше спільне щастя. Ми раділи разом. Коли ми знову зустрілися зі старим і спільним ворогом, Польща – поруч. Українці завжди пам’ятатимуть це. Пам’ятатимуть, як зустрічали наших. Як допомагають нам. Ваші люди – наші союзники. Ваша країна – наша сестра. Ваша дружба – навіки. Наша дружба – навіки. Наша любов – навіки. І ми будемо разом переможцями", – сказав Зеленський у вітальному слові.

Також особливе вітання підготувало Посольство України у Варшаві, створивши зворушливий ролик "Дякую, Польще!".

"Ми підготували його на знак нашої щирої вдячності за підтримку", - наголосив посол України Василь Зварич.

Ролик, створений українським режисером, розповідає історію української родини, яка знайшла притулок у Польщі після початку війни. Посол наголосив, що подібних сімей, які оселилися в Польщі після 24 лютого, набагато більше. За його словами, Польща стала для них другою батьківщиною, а поляки виявилися друзями, які проявили себе в лиху годину.

Він повідомив, що ролик транслюватиметься як на польському, так і на українському телебаченні, починаючи з 11 листопада – у день, коли у Польщі відзначається День незалежності.

Відзначимо, що після початку російського широкомасштабного вторгнення Польща стала одним з найактивніших партнерів України, надаючи у величезних кількостях різноманітну підтримку – політичну, фінансову, гуманітарну, військову та прийняла найбільше українських біженців.

Президент Анджей Дуда під час візиту до Києва 23 серпня заявив, що Польща підтримуватиме Україну до останнього дня боротьби.

Наприкінці липня Верховна рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні, ініційований Володимиром Зеленським на знак подяки Польщі за допомогу українцям.

У МВС Польщі У Польщі не виключають, що під час відзначення Дня Незалежності 11 листопада можуть відбутися провокації проти українців, організовані Росією.

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