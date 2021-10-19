У НАТО стурбовані російською політикою безпеки щодо України, Грузії та Молдови, - спецпредставник генсека
Спецпредставник генерального секретаря НАТО з країн Південного Кавказу і Центральної Азії Хав'єр Коломина заявив, що дії РФ загрожують збереженню стабільності в регіоні
Про це Коломина сказав після зустрічі з міністром закордонних справ Грузії Давидом Залкаліані, передає "Інтерфакс-Україна".
"Грузія і НАТО стурбовані політикою безпеки Росії. У цьому регіоні Росія часто використовує загрозу застосування сили і створює загрозу збереженню стабільності як в Грузії, так і в інших країнах регіону, наприклад, в Україні і Республіці Молдова", - сказав Коломина.
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Раніше того ж дня Коломина звинуватив РФ у неповазі до угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року. Спецпредставник генсека НАТО сказав про це у спілкуванні з журналістами після поїздки на кордон з Південною Осетією, де він ознайомився з поточною ситуацією.
Після Грузії Коломина планує попрямувати з візитом до Вірменії.
- Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті Альянсу в 2022 році планують підтвердити рішення про майбутнє членство України.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ України до НАТО "виходить за червоні лінії національних інтересів Росії" та "може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки".
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що РФ не має права голосу в питанні вступу України до НАТО.
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