У НАТО стурбовані російською політикою безпеки щодо України, Грузії та Молдови, - спецпредставник генсека

Про це Коломина сказав після зустрічі з міністром закордонних справ Грузії Давидом Залкаліані, передає "Інтерфакс-Україна".



"Грузія і НАТО стурбовані політикою безпеки Росії. У цьому регіоні Росія часто використовує загрозу застосування сили і створює загрозу збереженню стабільності як в Грузії, так і в інших країнах регіону, наприклад, в Україні і Республіці Молдова", - сказав Коломина.



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Раніше того ж дня Коломина звинуватив РФ у неповазі до угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року. Спецпредставник генсека НАТО сказав про це у спілкуванні з журналістами після поїздки на кордон з Південною Осетією, де він ознайомився з поточною ситуацією.



Після Грузії Коломина планує попрямувати з візитом до Вірменії.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті Альянсу в 2022 році планують підтвердити рішення про майбутнє членство України.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ України до НАТО "виходить за червоні лінії національних інтересів Росії" та "може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки".

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що РФ не має права голосу в питанні вступу України до НАТО.