У НАТО закликали Путіна напередодні свят відвести війська від кордонів з Україною

Про пише dpa.



Він наголосив на готовності до переговорів щодо додаткових безпекових гарнтій для РФ від НАТО, однак спростував тезу, що Північноатлантичний альянс не прийме до своїх лав Україну.



"Ми готові сісти і поговорити з Росією в Раді НАТО-Росія. Проте ми не підемо на компроміси щодо основних принципів. Ми не можемо поставити під сумнів право НАТО захищати та боронити всіх союзників, а також основний принцип, згідно з яким кожна нація має право обирати свій власний шлях", - пояснив Єнс Столтенберг.



Він додав, що йдеться про повагу суверенітету менших країн.



"Ця ідея про те, що така велика держава, як Росія, може вирішувати, що можуть, а що не можуть робити менші сусіди, знову повертає поняття сфер впливу. Це абсолютно суперечить всьому, що забезпечувало мир і стабільність у Європі після закінчення холодної війни", - заявив Генсек НАТО.



За словами Єнса Столтенберга, РФ має змогу забезпечити мирне й ненапружене Різдво для всіх. Також він зауважив, що біля кордонів з Україною Росія зосередила кількадесят тис. військових, бойові танки, безпілотники, і немає жодних ознак, щоб це сповільнювалося чи припинялося.



Генеральний секретар НАТО не уточнив, чи підозрює він, що скупчення військ поблизу України було спробою досягти поступок з боку Альянсу в безпекових питаннях.



"Є невизначеність щодо намірів Росії", - сказав він.



Крім того, Єнс Столтенберг зазначив, що РФ уже застосовувала насильство щодо України, коли окупувала Крим.



"Ми будемо постійно перевіряти, чи потрібно нам далі коригувати присутність військ", - розповів він про реакцію НАТО на ескалацію російсько-української війни.



Очільник Альянсу наголосив, що необачні спекуляції можуть спричинити подальшу напругу.



Коментуючи загальну ситуацію щодо безпеки, він додав, що не бачить "безпосередньої загрози для союзників за НАТО".

НАТО привело в підвищену боєздатність 40 тис. військових через імовірний повномасштабний напад РФ на Україну.

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