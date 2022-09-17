У НАТО запевнили, що підтримка України не зміниться з настанням зими
Голова Військового комітету Північноатлантичного Альянсу адмірал Роб Бауер запевнив, що НАТО не змінить підтримку України з настанням зими
Про це Бауер сказав на конференції Військового комітету НАТО в суботу.
"Надзвичайна сміливість українських збройних сил і українського народу знову й знову братиме гору над опонентом. Союзники НАТО будуть підтримувати їх стільки, скільки необхідно. Наближається зима, але наша підтримка залишиться незламною", – запевнив він.
За словами глави Військового комітету Альянсу, неспровокована війна Росії проти України стала початком нової доби глобальної безпеки і є більшою, ніж сама Україна.
"Нападу зазнав увесь міжнародний порядок, заснований на правилах. Це, а також терористичні угруповання, які використовують асиметричні засоби ведення війни і створюють глобальні й локальні кризи, а також Китай, який масово нарощує військові зусилля і вдається до небезпечної риторики, – усе це тяжіє над нами", – зазначив Бауер.
Він наголосив, що перед НАТО стоїть "священне завдання захищати мільярд громадян, які живуть на його території, завжди планувати й думати наперед".
"І ми готові очікувати неочікуваного", – наголосив адмірал.
Конференція Військового комітету НАТО розпочалася в Таллінні у п’ятницю. У ній беруть участь командувачі збройних сил союзників, які обговорюють питання стратегічного розвитку Альянсу. Вперше у заході беруть участь представники Фінляндії та Швеції.
- 16 вересня член Європейського парламенту Урмас Пает вважає, що від початку війни Україна щодня стає на крок ближче до повноцінного членства в НАТО. Депутат Європарламенту розповів, що в Європі різко змінилось відношення до Росії після вторгнення в Україну.
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