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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Україна щодня наближається до членства в НАТО, - член Європарламенту Пает
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Україна щодня наближається до членства в НАТО, - член Європарламенту Пает

16 вересня, 2022 п'ятниця
18:15
війна з Росією НАТО УКРАЇНА

Член Європейського парламенту Урмас Пает вважає, що від початку війни Україна щодня стає на крок ближче до повноцінного членства в НАТО

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Протягом останніх місяців Україна щодня наближається до членства в НАТО. Україна зараз отримує дуже потужну військову підтримку від країн НАТО. Я вважаю, що всі лідери країн прекрасно усвідомлюють, що відбувається в Україні і чому важливо відновити територіальну цілісність української держави", - пояснив Пает.

Депутат Європарламенту розповів, що в Європі різко змінилось відношення до Росії після вторгнення в Україну.

"Я впевнений, що всі лідери країн НАТО та Європейського Союзу зовсім по іншому ставляться до Росії. Все змінило агресивне вторгнення РФ до України. Це чітко прослідковується в рішеннях європейських країн про надання військової та фінансової допомоги Україні. Проте не слід зупинятись. Санкцій проти Росії на сьогодні замало. Тому європейським лідерам є ще над чим працювати", - додав він.

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Україна
Естонія
російська армія
ЗСУ
окупанти
НАТО
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