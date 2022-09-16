Україна щодня наближається до членства в НАТО, - член Європарламенту Пает
Член Європейського парламенту Урмас Пает вважає, що від початку війни Україна щодня стає на крок ближче до повноцінного членства в НАТО
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Протягом останніх місяців Україна щодня наближається до членства в НАТО. Україна зараз отримує дуже потужну військову підтримку від країн НАТО. Я вважаю, що всі лідери країн прекрасно усвідомлюють, що відбувається в Україні і чому важливо відновити територіальну цілісність української держави", - пояснив Пает.
Депутат Європарламенту розповів, що в Європі різко змінилось відношення до Росії після вторгнення в Україну.
"Я впевнений, що всі лідери країн НАТО та Європейського Союзу зовсім по іншому ставляться до Росії. Все змінило агресивне вторгнення РФ до України. Це чітко прослідковується в рішеннях європейських країн про надання військової та фінансової допомоги Україні. Проте не слід зупинятись. Санкцій проти Росії на сьогодні замало. Тому європейським лідерам є ще над чим працювати", - додав він.
- 13 вересня у міноборони Британії заявили, що російські підрозділи, які було призначено для протидії НАТО, були суттєво ослаблені через втрати під час війни в Україні
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