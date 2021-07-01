У НАТО заявили, що зміцнюватимуть співпрацю у Чорному морі після інциденту з британським есмінцем біля окупованого Росією Криму
Спецпредставник генсека НАТО Джеймс Аппатурай під час візиту в Тбілісі заявив, що Альянс збереже своє представництво в Чорному морі
Про це він заявив у інтерв'ю Першому грузинському телеканалу.
"Одним із питань, які я обговорюватиму в Грузії щодо безпеки Чорного моря, є поглиблення співпраці між НАТО і Грузією", - заявив Аппатурай.
За його словами, має повне уявлення про те, що сталося під час інциденту з британським есмінцем у водах біля окупованого Криму.
"НАТО має сильну позицію щодо свободи судноплавства і того факту, що Крим - це Україна. Росія повинна усвідомити, що союзники з НАТО не відступляться від цього питання. Це спільне зобов'язання союзників забезпечити безпеку Чорного моря і дотримуватися принципів, важливих для регіону", - сказав Аппатурай.
За його словами, Росія продовжує дестабілізувати регіон і розміщувати в Криму зброю, яка ускладнює свободу судноплавства.
"Ми тісніше працюємо над політичними консультаціями та обміном інформацією з Грузією та Україною. Однак НАТО є більш представленим у Чорному морі, і ми це бачимо. Росіянам це не завжди подобається. Ми насправді не визнаємо, що Чорне море є російським, і ми будемо підтримувати своє представництво на підтримку союзників та партнерів з НАТО. Одним із питань, які я обговорюватиму щодо безпеки Чорного моря в Грузії, є поглиблення співпраці між НАТО та Грузією", - підсумував спецпредставник.
- Нагадаємо, 23 червня російські ЗМІ з посиланням на Міоноброни написали, що росіяни зробили попереджувальні постріли із Су-24 по есмінцю Великобританії Defender
- 23 червня у Британії заперечили інформацію про попереджувальні постріли з боку росіян по власному есмінцю Defender у водах окупованого Криму
- Журналіст ВВС розповів подробиці інциденту. За його словами в небі над есмінцем було близько 20 літаків росіян, а екіпаж корабля вдягнув балаклави
- Згодом стало відомо, що прохід есмінця Defender санкціонував особисто прем'єр-міністр Борис Джонсон
- 25 червня у США заявили, що британські союзники запевнили їх про відсутність факту пострілів у бік есмінця Defender.
- 26 червня ВВС заявило, що отримало документи щодо проходу корабля Defender, які їм передав анонім. За словами аноніма, документи він знайшов на зупинці громадського транспорту у графстві Кент.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе