У НАТО заявили, що зміцнюватимуть співпрацю у Чорному морі після інциденту з британським есмінцем біля окупованого Росією Криму

Про це він заявив у інтерв'ю Першому грузинському телеканалу.

"Одним із питань, які я обговорюватиму в Грузії щодо безпеки Чорного моря, є поглиблення співпраці між НАТО і Грузією", - заявив Аппатурай.

За його словами, має повне уявлення про те, що сталося під час інциденту з британським есмінцем у водах біля окупованого Криму.

"НАТО має сильну позицію щодо свободи судноплавства і того факту, що Крим - це Україна. Росія повинна усвідомити, що союзники з НАТО не відступляться від цього питання. Це спільне зобов'язання союзників забезпечити безпеку Чорного моря і дотримуватися принципів, важливих для регіону", - сказав Аппатурай.

За його словами, Росія продовжує дестабілізувати регіон і розміщувати в Криму зброю, яка ускладнює свободу судноплавства.

"Ми тісніше працюємо над політичними консультаціями та обміном інформацією з Грузією та Україною. Однак НАТО є більш представленим у Чорному морі, і ми це бачимо. Росіянам це не завжди подобається. Ми насправді не визнаємо, що Чорне море є російським, і ми будемо підтримувати своє представництво на підтримку союзників та партнерів з НАТО. Одним із питань, які я обговорюватиму щодо безпеки Чорного моря в Грузії, є поглиблення співпраці між НАТО та Грузією", - підсумував спецпредставник.

Нагадаємо, 23 червня російські ЗМІ з посиланням на Міоноброни написали, що росіяни зробили попереджувальні постріли із Су-24 по есмінцю Великобританії Defender

23 червня у Британії заперечили інформацію про попереджувальні постріли з боку росіян по власному есмінцю Defender у водах окупованого Криму

Журналіст ВВС розповів подробиці інциденту. За його словами в небі над есмінцем було близько 20 літаків росіян, а екіпаж корабля вдягнув балаклави

Згодом стало відомо, що прохід есмінця Defender санкціонував особисто прем'єр-міністр Борис Джонсон

25 червня у США заявили, що британські союзники запевнили їх про відсутність факту пострілів у бік есмінця Defender.

26 червня ВВС заявило, що отримало документи щодо проходу корабля Defender, які їм передав анонім. За словами аноніма, документи він знайшов на зупинці громадського транспорту у графстві Кент.