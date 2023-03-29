Про це інформує Армія Inform.

Повідомляється, що на експозиції покажуть рятувальний круг, сигнальний буй із затонулого флагмана російського флоту та багато інших цікавих артефактів. Виставку представлять на річницю потоплення "Москви" - 13 квітня.

За словами директора Національного військово-історичного музею України Андрія Іллєнка, музейники можуть збирати артефакти війни, оскільки мають допуск до місць проведення бойових дій.

"У приміщенні музею відкрито виставку артефактів війни, спеціально для якої Київська ТрО передала першу "стугну", з якої було знищено ворожу бронетехніку. Нині виставкові проєкти подорожують Європою, де їх виставляють поблизу російських посольств і диппредставництв", - розповів Іллєнко.

У травні музей уже організовував виставку знищеної військової техніки окупантів просто неба в Києві.