У Нацмузеї покажуть артефакти із крейсера "Москва" до річниці його потоплення
На річницю потоплення крейсера "Москва" в Національному військово-історичному музеї України відкриють нову експозицію, на якій представлять артефакти із судна
Про це інформує Армія Inform.
Повідомляється, що на експозиції покажуть рятувальний круг, сигнальний буй із затонулого флагмана російського флоту та багато інших цікавих артефактів. Виставку представлять на річницю потоплення "Москви" - 13 квітня.
За словами директора Національного військово-історичного музею України Андрія Іллєнка, музейники можуть збирати артефакти війни, оскільки мають допуск до місць проведення бойових дій.
"У приміщенні музею відкрито виставку артефактів війни, спеціально для якої Київська ТрО передала першу "стугну", з якої було знищено ворожу бронетехніку. Нині виставкові проєкти подорожують Європою, де їх виставляють поблизу російських посольств і диппредставництв", - розповів Іллєнко.
У травні музей уже організовував виставку знищеної військової техніки окупантів просто неба в Києві.
- 13 квітня 2022-го року флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений українськими ракетами "Нептун".
- В ОК "Південь" повідомили, що крейсер отримав істотні пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу.
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