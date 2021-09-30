У Нацслужбі здоров'я пояснили, як українці можуть безоплатно отримати допомогу у приватних медзакладах

Про це повідомляє Урядовий портал.



"Пацієнти можуть отримати медичну допомогу у приватних медзакладах безоплатно. За це заплатить Національна служба здоров'я, якщо медичний заклад має договір з НСЗУ", - йдеться у повідомленні.



Так, наразі в країні договір з НСЗУ мають 271 приватний медзаклад і понад 500 лікарів-фізичних осіб-підприємців. Це майже чверть надавачів медичних послуг, які працюють з НСЗУ. Вони надають медпослуги безоплатно і в повному обсязі в межах пакетів, за якими укладено контракти.



Перелік таких медичних закладів доступний на сайті НСЗУ в розділі "Укладені договори про медичне обслуговування населення".



У пресслужбі пояснили, що у таких приватних медзакладах пацієнт може отримати як первинну, так і спеціалізовану медичну допомогу.



Зокрема, пацієнт може укласти декаларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром.



Крім того, пацієнт може отримати спеціалізовану безоплатну допомогу. Для цього у сімейного лікаря необхідно отримати електронне направлення сімейного лікаря а далі обрати приватний заклад, який має договір з НСЗУ за відповідним пакетом.



У пресслужбі зазначили, що з квітня цього року приватні медзаклади отримали від НСЗУ понад 229 млн грн за спеціалізовану медичну допомогу пацієнтам.



За інформацією НСЗУ, приватні заклади мають з НСЗУ угоди за такими напрямами: надання медичної допомоги дорослим та дітям в амбулаторних умовах (57 медзакладів), пріоритетні амбулаторні послуги з раннього виявлення онкозахворювань (55 медзакладів), вакцинація від COVID-19 (51 медзаклад і 14 лікарів), хірургічні операції (14 медзакладів), супровід та лікування пацієнтів з туберкульозом на первинному рівні (5 медзакладів та 5 лікарів), послуги реабілітації (8 медзакладів), гемодіаліз (7 закладів), лікування на супровід осіб з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або підозрою на ВІЛ (2 заклади), ведення вагітності в амбулаторних умовах (5 медзакладів), допомога пацієнтам з онкологією (6 медзакладів), медична допомога при інсульті (2 медзаклади), лікування інфарктів (2 медзаклади), а а також лікування пацієнтів з COVID-19 (1 заклад).



Загалом, додали у пресслужбі, НСЗУ виплатила приватним медзакладам понад 700 млн грн за надані послуги.

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