У найближчі п'ять років можливе все, - Кличко-молодший заговорив про повернення у ринг

Про це повідомляє news.in-24.com.



За словами Кличка-молодшого, він тренується щодня і в найближчі п'ять років може повернутись у ринг на один бій.



"Я тренуюся щодня, для мене це як чистити зуби. Джорджу Форману було 45 років і десять місяців, коли він востаннє брав участь у боях. Має бути невеликий проміжок, тому що мені лише 45 років. У найближчі п'ять років можливе все. Це не спортивний камбек, зрештою, я там уже все бачив. Але я не відкидаю повернення на один бій", - сказав Володимир Кличко.

Володимир Кличко оголосив про завершення кар'єри у 2017 році, невдовзі після поразки від британського важковаговика – Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, 21 квітня Олександр Красюк заявив, що Володимир Кличко може відновити кар'єру заради реваншу із Тайсоном Ф'юрі.

20 липня стало відомо, що український боксер Володимир Кличко, у разі рішення про повернення на ринг, може задіяти опцію реваншу, яку було прописано у контракті на бій з британцем Тайсоном Ф'юрі.

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