Кличко може задіяти опцію реваншу в контракті на бій з британським чемпіоном

Про це заявив генеральний директор промоутерської компанії Кличків K2 Promotions Олександр Красюк, повідомляє PlanetSport.

За його словами, у контракті на перший бій Кличка з Ф'юрі було передбачено опцію реваншу, який мав відбутися у разі поразки українця.

"У Володимира є опція реваншу з Тайсоном Ф'юрі, але цей бій так і не відбувся. Він ніколи всерйоз не ставив перед собою мету влаштувати цей поєдинок, але говорив, що це незавершена справа, яка може мотивувати його і дати йому стимул для повернення", - сказав Красюк.

Він додав, що інша мотивація Кличко - можливість стати найстаршим чемпіоном в історії суперважкої ваги.

"Це ще один момент, який буде його мотивувати. Володимир перебуває в чудовій формі та піклується про себе. Він набагато сильніший, ніж був 15-20 років тому. За моїми підрахунками, він досягне віку Джорджа Формана в січні наступного року, так що у нього немає причин приймати рішення про повернення до кінця року", - констатував Красюк.

У листопаді 2015 року Кличко програв Ф'юрі одноголосним рішенням суддів та втратив чемпіонські титули.

Володимиру Кличку, який завершив кар'єру у 2017 році, в березні виповнилося 45 років, Американець Джордж Форман став чемпіоном світу у віці 45 років і 299 днів.



Тайсон Ф'юрі є чинним чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Нагадаємо, 21 квітня Олександр Красюк заявив, що Володимир Кличко може відновити кар'єру заради реваншу із Тайсоном Ф'юрі.

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