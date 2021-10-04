У НБУ назвали можливі збитки у разі запровадження нового локдауну

Про це голова Національного банку України Кирило Шевченко сказав в інтерв'ю LB.ua.



"Залежно від жорсткості заходів, які можуть бути застосовані, втрати - від 0,4% до 0,6%. Це суттєво, але не критично", - сказав Шевченко.



Так, за його словами, оцінка впливу на ВВП України залежатиме від формату запровадження карантинних обмежень.



Шевченко також зауважив, що попри те, що на сьогодні робочі процеси повертаються в офлайн, темпи вакцинації підвищуються, ризики запровадження нового локдауну через поширення нових штамів вірусу залишаються вагомими.

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