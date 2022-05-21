Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов у фейсбуці.

"Ракетний обстріл над Вінниччиною! Біля Немирова збили ракету. Спрацювала ППО", - заявив він.

3 травня ворог завдав ракетних ударів по Вінниччині.

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