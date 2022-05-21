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У небі над Вінниччиною збили російську ракету

21 травня, 2022 субота
11:58
війна з Росією обстріл ракета

На Вінниччині біля Немирова 21 травня українська протиповітряна оборона збила ракету окупантів

Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов у фейсбуці.

"Ракетний обстріл над Вінниччиною! Біля Немирова збили ракету. Спрацювала ППО", - заявив він.

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Новини
ППО
Немирів
Вінниччина
російська ракета
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