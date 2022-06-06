Про це він заявив у інтерв'ю 24 каналу.

"У Олександра Невзорова ще немає українського громадянства. Він лише звернувся, аби його отримати", - заявив Данілов.

За його словами, якщо хтось хоче отримати українське громадянство, то йому необхідно пройти певну процедуру. Секретар РНБО додав, що в Україні дозволено тільки одне громадянство, тому щоб його отримати – необхідно позбавитись попереднього.

"Це стосується як Невзорова, так і будь-якої людини з планети Земля, яка хотіла б отримати наше громадянство. Є процедура", - наголосив Данілов.

3 червня у Державній міграційній службі підтвердили, що президент Володимир Зеленський підписав указ щодо надання українського громадянства російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії.

Невзоров спрогнозував, що його можуть позбавити російського паспорта.

6 червня президент Володимир Зеленський прокоментував надання українського громадянства російському журналісту Невзорову. Водночас президент не пояснив, чи отримав Невзоров українське громадянство.