У Невзорова ще немає громадянства України, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російський журналіст Олександр Незворов ще не отримав український паспорт
Про це він заявив у інтерв'ю 24 каналу.
"У Олександра Невзорова ще немає українського громадянства. Він лише звернувся, аби його отримати", - заявив Данілов.
За його словами, якщо хтось хоче отримати українське громадянство, то йому необхідно пройти певну процедуру. Секретар РНБО додав, що в Україні дозволено тільки одне громадянство, тому щоб його отримати – необхідно позбавитись попереднього.
"Це стосується як Невзорова, так і будь-якої людини з планети Земля, яка хотіла б отримати наше громадянство. Є процедура", - наголосив Данілов.
- 3 червня у Державній міграційній службі підтвердили, що президент Володимир Зеленський підписав указ щодо надання українського громадянства російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії.
- Невзоров спрогнозував, що його можуть позбавити російського паспорта.
- 6 червня президент Володимир Зеленський прокоментував надання українського громадянства російському журналісту Невзорову. Водночас президент не пояснив, чи отримав Невзоров українське громадянство.
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