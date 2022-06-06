Зеленський пояснив надання громадянства Невзорову необхідністю "хитати Росію"
Президент Володимир Зеленський прокоментував надання українського громадянства російському журналісту Олександру Невзорову
Про це він сказав журналістам, передає Суспільне.
"Я знаю, що він (Невзоров, - ред.) хотів полишити громадянство РФ, бо підтримує Україну. Ми мали про це розмову", - зазначив президент.
Він додав, що Україна має працювати над дестабілізацією ситуації в РФ.
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"Якщо ми можемо хитати Росію, то треба це робити. Я вважаю, що це наша зброя теж - люди, будь-якого громадянства, які виступають за Україну", - наголосив Зеленський.
- 3 червня у Державній міграційній службі підтвердили, що президент Володимир Зеленський підписав указ щодо надання українського громадянства російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії.
- Невзоров спрогнозував, що його можуть позбавити російського паспорта.
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