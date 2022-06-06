Про це він сказав журналістам, передає Суспільне.

"Я знаю, що він (Невзоров, - ред.) хотів полишити громадянство РФ, бо підтримує Україну. Ми мали про це розмову", - зазначив президент.

Він додав, що Україна має працювати над дестабілізацією ситуації в РФ.

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"Якщо ми можемо хитати Росію, то треба це робити. Я вважаю, що це наша зброя теж - люди, будь-якого громадянства, які виступають за Україну", - наголосив Зеленський.

3 червня у Державній міграційній службі підтвердили, що президент Володимир Зеленський підписав указ щодо надання українського громадянства російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії.

Невзоров спрогнозував, що його можуть позбавити російського паспорта.