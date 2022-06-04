"В СРСР це вважалось страшнішим за розстріл": Невзоров не виключив, що його позбавлять російського громадянства
Журналіст Олександр Невзоров, який отримав українське громадянство, прогнозує, що його можуть позбавити російського паспорта
Про це він написав у Telegram.
"Про російський паспорт. Сподіваюся, що все вирішиться надзвичайно драматично. Пекло має розкритися у всій своїй красі. У Росії з приводу мого українського паспорта вже розгорається чудова істерика. Поки завиває всяка дрібниця, але сподіваюся, що у Кремля все ж таки вистачить ідіотизму піддати мене справжній "цивільній карі", - зазначив Невзоров.
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Він передбачає, що його публічно позбавлять громадянства.
"Поставивши в ряд із (дисидентами, - ред.) Солженіциним, Вишневською та ін. У СРСР це було "найвищою мірою" і вважалося на порядок страшніше за розстріл. Путінський режим обов'язково має відродити цю славну традицію. Хотілося б стати тут першим", - підсумував журналіст.
- 3 червня у Державній міграційній службі підтвердили, що президент Володимир Зеленський підписав указ щодо надання українського громадянства російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії.
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