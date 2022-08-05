У нічному клубі Таїланду спалахнула пожежа: 13 людей загинули, десятки постраждали
У провінції Чонбурі в Таїланді 5 серпня сталася пожежа в нічному клубі, унаслідок якої 13 людей загинули й десятки отримали поранення
Про це пише Сіньхуа.
Пожежа спалахнула близько 1:00 за місцевим часом, її взяли під контроль.
Однак унаслідок загорання щонайменше 13 людей загинули, ще десятки зазнали поранень. Постраждалих ушпиталили.
Зараз з'ясовують причини пожежі.
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