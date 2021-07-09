У Нідерландах на місяць посилюють карантин
Уряд Нідерландів вирішив посилити карантин через збільшення захворюваності на COVID-19
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.
"Це не весело, але необхідно (посилити карантин, - ред.). Зараз коронавірус рухається швидше, ніж ми припускали",- заявив прем'єр-міністр Марк Рютте.
З 10 червня в Нідерландах відвідування закладів громадського харчування дозволено тільки за певними столиками і на відстані 1.5 м. Вони не працюватимуть з опівночі до 6 ранку.
Фіксоване місце і відстань також потрібні і на культурних або спортивних заходах
Карантин до 13 серпня
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