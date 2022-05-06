У Нідерландах невідомі розмалювали військове кладовище свастикою та прапорами України, МЗС назвало це провокацією

Про йдеться у заяві диппредставництва в Facebook.

На могилах і пам'ятниках зловмисники нанесли українські прапори, свастику та слово "Azov".

"Ми рішуче засуджуємо акт вандалізму, скоєний на військовому кладовищі Йонкербос у Неймегені, Нідерланди. Вважаємо цей акт жорстокою образою пам’яті жертв Другої світової війни та провокацією, у тому числі проти України", - йдеться у повідомленні.

Там сподіваються, що правоохоронці знайдуть та покарають відповідальних за цей злочин.

4 травня у Нідерландах вшановують пам'ять усіх загиблих у Другій світовій війні, а 5 травня відзначають День звільнення країни від нацистів.