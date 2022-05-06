У Нідерландах росіяни розтрощили автівки українців, евакуйованих із Маріуполя, - радник мера

Про це в телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Росіяни не дають спокою маріупольцям і українцям навіть за кордоном. Наші маріупольці, жінки та діти, яких було евакуйовано та у підсумку розміщено в порті м. Роттердам Нідерланди на великому лайнері, повідомляють що вночі росіяни розтрощили всі автівки з українськими номерами, що було припарковано біля лайнеру", - зазначив він.

За словами очевидців, на місце події прибуло багато правоохоронців і співробітників Червоного Хреста. Маріупольці розповіли, що росіяни розбили їхні машини у відповідь на відмову Нідерландів обслуговувати судна з РФ.

"Мабуть це краща відповідь в спорі, чи винен у війні лише Путін, або всі громадяни російської федерації. Допоки не будуть скасовані візи для росіян - в Європі не буде спокою нікому", - наголосив Петро Андрющенко.

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