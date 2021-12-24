У Нігерії напередодні приїзду президента сталися вибухи біля військової бази, п'ятеро загинули

Про це повідомляє Reuters.



Свідки та джерела видання повідомляють про щонайменше п'ятьох загиблих людей і 15 поранених після кількох вибухів за кілька сотень метрів від бази ВПС у нігерійському місті Майдугурі.



Вибухи пролунали в четвер, 23 грудня, напередодні візиту президента Мухаммаду Бухарі. Президент приземлився на базі менше ніж через годину після того, як в районах поблизу бази пролунали вибухи.



Три будинки серйозно пошкоджені, а місцеві мешканці підозрюють бойовиків-ісламістів.



Майдугурі - столиця штату Борно на північному сході Нігерії, у якому знаходиться епіцентр ісламістського повстання, що триває вже 12 років. Місто та прилеглі території регулярно зазнають нападів бойовиків.



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