У Нігерії в тисняві за безкоштовною їжею загинуло понад 30 людей, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що люди зібрались на роздачу безкоштовних їжі та одягу біля церкви Порт-Харкорт у південному штаті Ріверс. Організатори зібралися тисячі людей, і не впоралися з напливом натовпу.

За словами представника місцевої поліції Грейс Ірінге-Коко, загинула не менше ніж 31 людина. Серед загиблих - вагітна жінка та троє дітей.

Повідомляється, що членів громади, зокрема церковного юрисконсульта та організатора благодійної програми, заарештували.

Нагадаємо, ще в середині квітня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що війна в Україні може призвести до злиднів та голоду понад 1,7 млрд людей.

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