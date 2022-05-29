У Нігерії в тисняві за безкоштовною їжею загинуло понад 30 людей, - Reuters
Щонайменше 30 людей у Нігерії загинули в тисняві, намагаючись отримати безплатну їжу
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що люди зібрались на роздачу безкоштовних їжі та одягу біля церкви Порт-Харкорт у південному штаті Ріверс. Організатори зібралися тисячі людей, і не впоралися з напливом натовпу.
За словами представника місцевої поліції Грейс Ірінге-Коко, загинула не менше ніж 31 людина. Серед загиблих - вагітна жінка та троє дітей.
Повідомляється, що членів громади, зокрема церковного юрисконсульта та організатора благодійної програми, заарештували.
- Нагадаємо, ще в середині квітня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що війна в Україні може призвести до злиднів та голоду понад 1,7 млрд людей.
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