Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я думаю, що у Нікополі залишається приблизно 30% людей, які нікуди не збираються їхати, бо їм нема куди їхати. Більш того, люди у нас героїчні, вони продовжують працювати на великих підприємствах міста, підприємствах критичної інфраструктури. Тому дуже багато мешканців після закінчення робочого часу виїжджають хто куди: у найближчі села й міста. Люди просто вдень повертаються у Нікополь, потім їдуть в інші населені пункти Дніпропетровської області. Місто продовжує працювати, але кожного дня у когось все ж таки закінчується терпіння і люди виїжджають. Знаю дуже багато випадків, коли нікопольці приймають рішення виїжджати, бо попереду зима. Такої масової евакуації не відбувається, але вона проходить щодня у постійній міграції людей по території України, в тому числі Нікопольському районі", - зазначив Бичков.

На Дніпропетровщині в ніч на 21 вересня росіяни гатили по будинках, дитсадку, хлібокомбінату, магазинах, електролініях і поранили чоловіка.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb