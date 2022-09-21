У Нікополі близько 30% людей продовжують працювати на великих підприємствах, - в. о. голови райради Бичков
Дмитро Бичков, в. о. голови Нікопольської районної ради, повідомив, що мешканці Нікополя вдень працюють на підприємствах, а після закінчення робочого часу виїжджають у сусідні міста й села
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Я думаю, що у Нікополі залишається приблизно 30% людей, які нікуди не збираються їхати, бо їм нема куди їхати. Більш того, люди у нас героїчні, вони продовжують працювати на великих підприємствах міста, підприємствах критичної інфраструктури. Тому дуже багато мешканців після закінчення робочого часу виїжджають хто куди: у найближчі села й міста. Люди просто вдень повертаються у Нікополь, потім їдуть в інші населені пункти Дніпропетровської області. Місто продовжує працювати, але кожного дня у когось все ж таки закінчується терпіння і люди виїжджають. Знаю дуже багато випадків, коли нікопольці приймають рішення виїжджати, бо попереду зима. Такої масової евакуації не відбувається, але вона проходить щодня у постійній міграції людей по території України, в тому числі Нікопольському районі", - зазначив Бичков.
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