У Нікопольському районі росіяни з "градів" обстріляли будинки, ліцей, селищну раду й поранили людину
На Дніпропетровщині 1 вересня росіяни обстріляли будинки, ліцей, господарські споруди, селищну раду, електролінії й поранили чоловіка
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
У ніч на 1 вереня й ранці росіяни гатили по Нікопольському та Криворізькому районах. У Нікопольському обстріляли чотири громади. По Нікополю та Червоногригорівській громаді відкривали вогонь із "градів".
Також окупанти обстріляли центр Червоногригорівки. За попередньою інформацією, поранено одну людину - 70-річного чоловіка, якого ушпиталили у важкому стані. Росіяни пошкодили 12 будинків, ліцей, селищна рада та лінію електропередачі.
У Нікополі руйнувань і постраждалих немає.
Крім того, загарбники били з важкої артилерії по Мирівській і Марганецькій громадах. Люди не постраждали, проте є руйнування.
"У Марганецькій громаді виведена з ладу лінія електропередачі, 3 тис. сімей лишилися без світла. Половину з них електрики уже підключили. Роботи тривають", - зауважив Валентин Резніченко.
У Криворізькому районі під ворожим вогнем укотре опинилася Зеленодольська громада. Росіяни пошкодили господарчі приміщення. Люди не постраждали.
- Дмитро Бичков, в.о. голови Нікопольської районної ради, повідомив, що ситуація в районі складна, обстріли тривають. Зранку оголосили повітряну тривогу, є загроза нових обстрілів
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