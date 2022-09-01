Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

У ніч на 1 вереня й ранці росіяни гатили по Нікопольському та Криворізькому районах. У Нікопольському обстріляли чотири громади. По Нікополю та Червоногригорівській громаді відкривали вогонь із "градів".

Також окупанти обстріляли центр Червоногригорівки. За попередньою інформацією, поранено одну людину - 70-річного чоловіка, якого ушпиталили у важкому стані. Росіяни пошкодили 12 будинків, ліцей, селищна рада та лінію електропередачі.

У Нікополі руйнувань і постраждалих немає.

Крім того, загарбники били з важкої артилерії по Мирівській і Марганецькій громадах. Люди не постраждали, проте є руйнування.

"У Марганецькій громаді виведена з ладу лінія електропередачі, 3 тис. сімей лишилися без світла. Половину з них електрики уже підключили. Роботи тривають", - зауважив Валентин Резніченко.

У Криворізькому районі під ворожим вогнем укотре опинилася Зеленодольська громада. Росіяни пошкодили господарчі приміщення. Люди не постраждали.

Уночі 1 вересня в Зеленодольській громаді Криворіжжя лунали вибухи. Росіяни обстріляли з артилерії господарські будівлі, люди не постраждали.

Дмитро Бичков, в.о. голови Нікопольської районної ради, повідомив, що ситуація в районі складна, обстріли тривають. Зранку оголосили повітряну тривогу, є загроза нових обстрілів

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