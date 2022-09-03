У Німеччині 12 з 16 федеральних земель планують призупинити приймання біженців з України, - ЗМІ
У зв'язку з великою кількістю біженців з України та прохачів притулку з інших країн, 12 із 16 федеральних земель Німеччини наразі блокують прийняття нових біженців
Про це передає RND з покликанням на Міністерство внутрішніх справ Німеччини.
За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини з початку повномасштабного вторгнення до країни виїхало понад 980 тисяч українців.
Рішення про зупинку приймання біженців пояснюють тим, що невдовзі деякі федеральні землі не матимуть можливості розміщувати їх.
Проте у МВС запевнили, що приймання біженців все ще можливий і уряд вивчає подальші заходи їхньої підтримки.
- 29 серпня ЗМІ повідомили, що українським біженцям у Британії не продовжуватимуть програму компенсації житла. Відомо, що уряд сплачує 350 фунтів стерлінгів щомісяця власникам будинків, які погодилися прийняти українців. Уряд наразі не збирається продовжувати дію програми або оголошувати додаткові заходи підтримки для таких спонсорів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.29Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе