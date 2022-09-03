У Німеччині 12 з 16 федеральних земель планують призупинити приймання біженців з України, - ЗМІ

Про це передає RND з покликанням на Міністерство внутрішніх справ Німеччини.

За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини з початку повномасштабного вторгнення до країни виїхало понад 980 тисяч українців.

Рішення про зупинку приймання біженців пояснюють тим, що невдовзі деякі федеральні землі не матимуть можливості розміщувати їх.

Проте у МВС запевнили, що приймання біженців все ще можливий і уряд вивчає подальші заходи їхньої підтримки.

29 серпня ЗМІ повідомили, що українським біженцям у Британії не продовжуватимуть програму компенсації житла. Відомо, що уряд сплачує 350 фунтів стерлінгів щомісяця власникам будинків, які погодилися прийняти українців. Уряд наразі не збирається продовжувати дію програми або оголошувати додаткові заходи підтримки для таких спонсорів.

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