Українським біженцям у Британії не продовжуватимуть програму компенсації житла, - The Guardian

Про це повідомляє видання The Guardian.

За інформацією ЗМІ, незабаром для переселенців з України, які пробули у Великій Британії понад шість місяців, перестане діяти урядова програма "Будинки для українців".

Відомо, що уряд сплачує 350 фунтів стерлінгів щомісяця власникам будинків, які погодилися прийняти українців. Уряд наразі не збирається продовжувати дію програми або оголошувати додаткові заходи підтримки для таких спонсорів.

За даними уряду, за програмою "Будинки для українців", яка працює з березня, у Великій Британії перебувають близько 84 тисяч осіб. Близько 15–21 тисяч українців можуть позбутися тимчасового притулку до зими. Частина сімей та організацій, що приймають, повідомляли, що їм потрібна додаткова підтримка від уряду, інакше вони не зможуть приймати біженців.

Згідно з попередньою оцінкою Бюро національної статистики Великої Британії, 42% біженців з України змогли працевлаштуватися на новій території - на противагу 9% у квітні. Дані щодо українських біженців збиралися з 20 липня по 4 серпня 2022 року.

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