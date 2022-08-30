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Головна біженці з України У Німеччині була спроба підпалу дитсадка, у який ходять діти з України

У Німеччині була спроба підпалу дитсадка, у який ходять діти з України

30 серпня, 2022 вiвторок
23:04
біженці з України Дитсадок “Entdeckerland”

На час спроби підпалу дитячий садок уже закрився, тому ніхто не постраждав

Про це повідомляє Bild.

Ймовірно, злочинці розлили у вході легкозаймисту рідину, наприклад спирт або бензин, і підпалили її. Проте вогонь не перекинувся на дитсадок “Entdeckerland”, - припускає видання.- Обійшлося незначними пошкодженнями дверей".

На щастя, обійшлося без жертв. Напад скоїли, коли дитячий садок уже закрився.

Bild уточнює, що дитячий садок розташований за 700 метрів від будинку для біженців, який також зазнав нападу із застосуванням запалювальних пристроїв у п’ятницю, 26 серпня. 

"Ми не виключаємо, що між цими двома діями існує зв’язок", — сказав прес-секретар держуправління кримінальної поліції Німеччини Том Бернхардт.

"Зараз ми вивчаємо свідчення, опитуємо місцевих мешканців, шукаємо записи з камер і перевіряємо соціальні мережі", - додав він.

  • На уряд Нідерландів подали до суду через смерть немовляти у притулку для біженців.
  • Уряд Польщі затримує місцевій владі кошти на компенсації за проживання українських біженців.

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