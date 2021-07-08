У Німеччині дозволили продавати медичний канабіс

Про це повідомляє DW.

Ціна - 4,30 євро за грам.

В Німеччині вирощують медичний канабіс три компанії за дорученням Агентства з канабісу.

Там очікують, що за 4 роки зможуть виростити 10,4 тонни препарату.

У Німеччині з 2017 року дозволили використовувати коноплю в якості лікарського засобу та створили спеціально для цього Агентство з канабісу.

В американському штаті Нью-Йорк вирішили легалізувати вживання марихуани для людей з 21 року.

Верховний суд Мексики декриміналізував рекреаційне використання марихуани дорослими.