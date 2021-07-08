У Німеччині дозволили продавати медичний канабіс
Аптеки Німеччини з 7 липня можуть отримувати для пацієнтів медичну коноплю
Про це повідомляє DW.
Ціна - 4,30 євро за грам.
В Німеччині вирощують медичний канабіс три компанії за дорученням Агентства з канабісу.
Там очікують, що за 4 роки зможуть виростити 10,4 тонни препарату.
У Німеччині з 2017 року дозволили використовувати коноплю в якості лікарського засобу та створили спеціально для цього Агентство з канабісу.
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