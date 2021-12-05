У Німеччині дві з трьох партій проголосували за коаліційну угоду
У Німеччині, слідом за соціал-демократами, коаліційну угоду підтримала Вільна демократична партія
Про це повідомляє DW.
У неділю, 5 грудня, 92,24% учасників надзвичайного з'їзду Вільної демократичної партії проголосували на підтримку коаліційної угоди із соціал-демократами та партією "Союз-90"/"Зелені".
За участь у "світлофорі", як коаліцію називають за кольорами трьох партій, проголосували 535 делегатів, 37 були проти, вісім - утрималися.
Напередодні коаліційну угоду підтримали 98,8% учасників з’їзду Соціал-демократичної партії Німеччини. "Зелені" вже також проводять голосування серед членів партії.
Очікується, що 7 грудня коаліційна угода буде підписана, а 8 грудня Бундестаг обере соціал-демократа Олафа Шольца новим канцлером.
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Нагадаємо, 2 грудня відбулось офіційне прощання Ангели Меркель з посадою канцлера Німеччини.
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