У Німеччині продають квитки на "Квартал 95" - як на російське шоу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На сайті Hamburg.de відкрито продаж квитків на концерт "Кварталу 95", який має відбутися 4 лютого 2023 року. В описі події вказано - російське комедійне шоу "Квартал 95".

"Як завжди, політичне життя в Україні буде під пильною увагою. Це стосується і нинішньої діяльності колишнього креативного директора шоу, нинішнього президента України Володимира Зеленського, адміністрації президента, Верховної Ради України та уряду. З іронією та характерним для "Кварталу 95" почерком, шоу наповнить глядачів позитивними емоціями", - йдеться у анонсі шоу.



Нагадаємо, 3 жовтня 2021 року відбулася прем'єра фільму-розслідування "Офшор 95" журналістів "Слідство.Інфо", в якому стверджується, що президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники по "Кварталу 95" могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

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