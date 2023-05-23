У Німеччині суд ув'язнив прихильника війни РФ проти України
Суд у Гамбурзі засудив до трьох років ув'язнення 32-річного чоловіка за схвалення агресивної війни Росії проти України та повторний злочин
Про це пише DW.
За словами представника суду, такий термін було призначено у зв'язку з тим, що у квітні порушника вже було засуджено окружним судом Берліна на два роки та чотири місяці за напад на журналіста. Міру покарання було призначено за сукупністю злочинів.
Згідно з обвинувальним висновком, засуджений виправдовував російську війну проти України в соцмережах, називав Україну "терористичною державою", а також використав символ "Z", публічна демонстрація якого в Німеччині карається.
Додатковим обвинуваченням стало зберігання зброї – забороненого тактичного складаного ножа.
- Нагадаємо, нещодавно у Німеччині почали розслідувати можливе отруєння двох росіянок на заході, організованому Ходорковським.
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