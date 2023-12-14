У Німеччині відбулась перша зустріч коаліції зі зміцнення ППО України

Про це повідомляє пресслужба Міноборони ФРН.

У ній взяли участь близько 70 учасників з 22 країн, та представники ЄС і НАТО. Коаліцію можливостей інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони (CCIAMD) очолюють Німеччина та Франція.

У листопаді міністр оборони ФРН Борис Пісторіус оголосив на засіданні у форматі “Рамштайн”, що Німеччина спільно з Францією очолюють Коаліцію з інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

Основною метою CCIAMD є розробка та координація сумісної з НАТО архітектури ППО в Україні.