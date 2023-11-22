Зеленський розповів про результати "Рамштайну", Міноборони назвало зміст пакетів допомоги

Про це очільник держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні відбулося чергове засідання у форматі "Рамштайн" – уже 17-те. Є й нові пакети підтримки України – наших воїнів. Це стосується і снарядів та ракет, і РЕБ та дронів, і нових потужностей для нашої ППО. Створена й відповідна коаліція – коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція", - сказав Зеленський.

Президент додав, що протиповітряна оборона України постійно посилюється.

"Поки не все можна розповідати публічно, але український повітряний щит стає сильнішим буквально щомісяця", - сказав Зеленський.

Міністерство оборони повідомило про зміст пакетів допомоги від партнерів, оголошених за результатами засідання:

Сформовано нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони. До неї долучилися 20 країни (Ground-Based Air Defence), лідери – Німеччина та Франція.

За підсумками вчорашнього візиту міністра оборони Німеччини, вже оголосили про допомогу на 1,4 мільярда доларів – сюди входять системи IRIS-T з керованими ракетами, 8 тисяч нових протитанкових мін, один комплект системи Patriot, додаткові 155-міліметрові артилерійські боєприпаси – усе маємо отримати до середини грудня.

Нідерланди підготували 2 млрд євро на військову допомогу Україні.

Лідер ІТ-коаліції – Естонія надає фінансування на суму пів мільйона доларів на діяльність ІТ-коаліції на додаток до зобов’язань Люксембургу у розмірі 10 мільйонів євро.

Велика Британія та Норвегія в рамках Морської коаліції шукатимуть способи посилити безпеку у Чорному морі.

Очільник Міноборони Рустем Умєров запросив міністрів оборони країн-партнерів приїздити з офіційними візитами до України, щоб переконатися в ефективному використанні наданої ними допомоги.