Про це заявив федеральний міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах 13 січня в Берліні, пише WDR.

"Ми просто повинні більше покладатися на особисту відповідальність і добровільну участь", - сказав Лаутербах.

Вимоги якнайшвидшого скасування норми щодо носіння маски стали звучати в Німеччині дедалі частіше. Зокрема, на цьому наполягав перевізник Deutsche Bahn, вказуючи на підвищене навантаження на персонал через необхідність контролювати носіння масок.

Після 2 лютого вимога носіння масок в Німеччині буде застосовуватися тільки в лікарнях, геріатричних установах тощо.

Відомий німецький експерт, керівник відділу вірусології берлінської клініки Charité Крістіан Дростен наприкінці грудня 2022 року заявив, що вважає пандемію коронавірусу в ФРН завершеною.

У США про завершення пандемії коронавірусу заявили ще у вересні 2022 року.

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