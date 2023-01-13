У Німеччині з лютого скасують обов'язкове носіння масок у міжміських потягах
З 2 лютого по всій Німеччині буде скасовано обов’язкове носіння захисних масок у міжміському громадському транспорті
Про це заявив федеральний міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах 13 січня в Берліні, пише WDR.
"Ми просто повинні більше покладатися на особисту відповідальність і добровільну участь", - сказав Лаутербах.
Вимоги якнайшвидшого скасування норми щодо носіння маски стали звучати в Німеччині дедалі частіше. Зокрема, на цьому наполягав перевізник Deutsche Bahn, вказуючи на підвищене навантаження на персонал через необхідність контролювати носіння масок.
Після 2 лютого вимога носіння масок в Німеччині буде застосовуватися тільки в лікарнях, геріатричних установах тощо.
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