У Німеччині заарештували військового Бундесверу, підозрюваного у шпигунстві на користь РФ
У Німеччині взяли під варту офіцера агентства військових закупівель за підозрою в передачі секретної інформації російській розвідці
Про це повідомляє Reuters із посиланням на федеральну прокуратуру.
Як зазначили в прокуратурі, громадянин Німеччини на ім'я Томас Г. від травня цього року з власної ініціативи неодноразово звертався до консульства Росії в Бонні та посольства в Берліні та пропонував співпрацю. Він передавав їм інформацію, отриману під час своєї професійної діяльності, для подальшої передачі її російській розвідці
"Федеральний прокурор заарештував німецького офіцера за підозрою в роботі на іноземну спецслужбу", – написав міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн у твіттері.
Чоловіка затримали 27 липня в місті Кобленц на заході Німеччини. У його помешканні та на робочому місці провели обшуки. Чоловік працював у Федеральному управлінні Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій і технічної підтримки.
У середу, 9 серпня, суддя залишив його під вартою.
Більше подробиць прокуратура поки що не повідомляє. У міністерстві оборони Німеччини відмовилися коментувати цю справу.
Німецьке федеральне відомство з охорони конституції (BfV) раніше повідомляло про "підвищений ризик" актів диверсії в країні з боку Росії на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.64
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе