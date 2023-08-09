Про це повідомляє Reuters із посиланням на федеральну прокуратуру.

Як зазначили в прокуратурі, громадянин Німеччини на ім'я Томас Г. від травня цього року з власної ініціативи неодноразово звертався до консульства Росії в Бонні та посольства в Берліні та пропонував співпрацю. Він передавав їм інформацію, отриману під час своєї професійної діяльності, для подальшої передачі її російській розвідці

"Федеральний прокурор заарештував німецького офіцера за підозрою в роботі на іноземну спецслужбу", – написав міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн у твіттері.

Чоловіка затримали 27 липня в місті Кобленц на заході Німеччини. У його помешканні та на робочому місці провели обшуки. Чоловік працював у Федеральному управлінні Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій і технічної підтримки.

У середу, 9 серпня, суддя залишив його під вартою.

Більше подробиць прокуратура поки що не повідомляє. У міністерстві оборони Німеччини відмовилися коментувати цю справу.

Німецьке федеральне відомство з охорони конституції (BfV) раніше повідомляло про "підвищений ризик" актів диверсії в країні з боку Росії на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.