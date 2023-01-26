У Німеччині затримали російського шпигуна, який передав розвіддані до Москви

Про це повідомили в Reuters.

У неділю 22 січня в аеропорту Мюнхена заарештували Артура Е. Чоловіка підозрюють у державній зраді, імовірно, він був у змові зі співробітником німецької розвідки для передачі даних РФ.

"Чоловіка, ідентифікованого як Артура Е., заарештували в неділю після прибуття до Німеччини зі Сполучених Штатів, йдеться в заяві прокурора. Вважається, що він є соратником Картена Л., співробітника Служби зовнішньої розвідки Німеччини (BND), якого заарештували в грудні за підозрою в шпигунстві на користь Росії", - додали журналісти Reuters.

Згідно з даними правоохоронців, Артур Е. отримував розвіддані від Картена Л., згодом передавав їх до РФ.

"Влада Німеччини попередила про ймовірне збільшення кейсів російського шпигунства з огляду на протистояння Кремля із Заходом через російське вторгнення в Україну", - наголосили в інформагенції.

26 серпня стало відомо, що російські спецслужби шпигували в Німеччині за тим, як українські військові навчаються володіти західними системами озброєнь.

30 жовтня Служба військової контррозвідки (MAD) Німеччини попередила про активність іноземних розвідок на території країни. Зокрема, йдеться про російських і китайських шпигунів. У Німеччині були неодноразово зафіксовані спроби стеження за об'єктами, що належать збройним силам ФРН. Зокрема, над місцями дислокації частин та підрозділів бундесверу, а також навчальних центрів, де проходила підготовка українських військовослужбовців, були зафіксовані дрони.

23 грудня стало відомо, що федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни за підозрою у державній зраді.

28 грудня стало відомо, що у німецькій розвідці викрили імовірного російського шпигуна.

За даними розслідування Reuters, просувати проросійські погляди та організовувати акції протесту проти підтримки України в Німеччині допомагали люди, пов’язані з російською підсанкційною організацією "Росспівробітництво", а один із них стверджує, що працював у військовій розвідці Росії.

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