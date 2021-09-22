У Німеччині затримали чоловіка, який в автобусі захопив заручників

Про це повідомляє DW.

Чоловіка підозрюють у взятті в заручники трьох людей, що знаходилися в автобусі, який прямував до Сербії.

Перед цим в автобусі з невідомої причини сталася бійка між пасажирами. За словами очевидців, ситуація ставала "небезпечною".

Як повідомляє поліція, після бійки автобус зупинився на узбіччі, і пасажири покинули салон. Троє водіїв автобуса і підозрюваний у взятті заручників, залишилися в автобусі.

В ході операції представники спецназу намагалися встановити контакт з 30-річним підозрюваним. Чоловік потім був затриманий спецназом. За даними поліції, опору він не чинив.