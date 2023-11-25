У Німеччині знизився рівень нелегальної міграції
Федеральна поліція Німеччини фіксує зниження рівня нелегальної міграції до країни вдвічі після розширення стаціонарного прикордонного контролю
Про це повідомляє Deutsche Welle.
За даними поліції Німеччини, наразі фіксується менш ніж 300 несанкціонованих в'їздів на територію Німеччини щодня. До розширення контролю на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією в середині жовтня цей показник становив близько 700 на день.
"За 30 днів до 16 жовтня на кордонах з трьома країнами та Австрією - там, де перевірки здійснюються вже певний час - загалом було зареєстровано 18 492 нелегальних в'їздів до Німеччини. Після цього їх було 11 029, що на 40,4 відсотка менше", - йдеться у повідомленні.
Особливо різко знизилися показники на польській ділянці: з 6411 до 2795 випадків - падіння на 56 відсотків.
"Запровадження прикордонного контролю перевершило навіть наші очікування, і це очевидно", - заявив очільник МВС Саксонії Армін Шустер.
-
У вівторок, 7 листопада, після багатогодинних переговорів з главами 16 земель Німеччини, канцлер Олаф Шольц, який прагне зменшити кількість біженців і припинити підтримку ультраправих, домовився про більш жорстку міграційну політику і нове фінансування для шукачів притулку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.09 Купівля 37.09Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.13Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе