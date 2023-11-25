У Німеччині знизився рівень нелегальної міграції

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними поліції Німеччини, наразі фіксується менш ніж 300 несанкціонованих в'їздів на територію Німеччини щодня. До розширення контролю на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією в середині жовтня цей показник становив близько 700 на день.

"За 30 днів до 16 жовтня на кордонах з трьома країнами та Австрією - там, де перевірки здійснюються вже певний час - загалом було зареєстровано 18 492 нелегальних в'їздів до Німеччини. Після цього їх було 11 029, що на 40,4 відсотка менше", - йдеться у повідомленні.

Особливо різко знизилися показники на польській ділянці: з 6411 до 2795 випадків - падіння на 56 відсотків.

"Запровадження прикордонного контролю перевершило навіть наші очікування, і це очевидно", - заявив очільник МВС Саксонії Армін Шустер.