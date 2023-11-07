Німеччина вводить жорсткішу міграційну політику

Про це повідомляє Reuters.

Уряд Шольца за останні тижні погодив заходи, які полегшать депортацію мігрантів і зроблять країну менш привабливою для них, що різко контрастує з політикою відкритих дверей, яку проводив Берлін за часів колишнього канцлера Ангели Меркель.

Зустріч мала на меті заручитися підтримкою таких кроків з боку державних лідерів та розглянути скарги місцевої влади на перевантаження державної скарбниці та інфраструктури.

Результатом стало те, що уряд Шольца погодився виплачувати землям і муніципалітетам по 7 500 євро ($8 033,25) на одного біженця з наступного року, а також здійснити авансовий платіж у розмірі 1,75 мільярда євро в першій половині 2024 року.

Лідер центрального земельного регіону Гессен оцінив загальний обсяг допомоги в 3,5 мільярда євро.

Влада планує додатково заощадити близько 1 мільярда євро за рахунок скорочення пільг для шукачів притулку, наприклад, подвоївши час, протягом якого вони зможуть отримувати повну соціальну допомогу.

"Наша спільна мета - зупинити нелегальну міграцію", - заявив Шольц, назвавши угоду "історичним моментом".

Федеральний уряд також погодився розглянути можливість надання притулку за межами Європейського Союзу, хоча Шольц висловив скептицизм щодо того, чи є це конституційно можливим і чи погодяться на це країни.

Занепокоєння з приводу міграції зросло зі збільшенням кількості прохань про надання притулку, чому сприяв мільйон українських біженців, які прибули в країну після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Близько 230 000 осіб попросили притулку в Німеччині за перші дев'ять місяців цього року, що більше, ніж за весь 2022 рік.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини", яка зараз посідає друге місце в загальнонаціональних опитуваннях, випереджаючи всі три партії лівоцентристської коаліції Шольца, стала першою партією, яка звернула увагу на занепокоєння щодо міграції.