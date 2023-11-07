Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Німеччина вводить жорсткішу міграційну політику

Німеччина вводить жорсткішу міграційну політику

7 листопада, 2023 вiвторок
09:43
Світ Олаф Шольц

У вівторок, 7 листопада, після багатогодинних переговорів з главами 16 земель Німеччини, канцлер Олаф Шольц, який прагне зменшити кількість біженців і припинити підтримку ультраправих, домовився про більш жорстку міграційну політику і нове фінансування для шукачів притулку

Про це повідомляє Reuters.

Уряд Шольца за останні тижні погодив заходи, які полегшать депортацію мігрантів і зроблять країну менш привабливою для них, що різко контрастує з політикою відкритих дверей, яку проводив Берлін за часів колишнього канцлера Ангели Меркель.

Зустріч мала на меті заручитися підтримкою таких кроків з боку державних лідерів та розглянути скарги місцевої влади на перевантаження державної скарбниці та інфраструктури.

Результатом стало те, що уряд Шольца погодився виплачувати землям і муніципалітетам по 7 500 євро ($8 033,25) на одного біженця з наступного року, а також здійснити авансовий платіж у розмірі 1,75 мільярда євро в першій половині 2024 року.

Лідер центрального земельного регіону Гессен оцінив загальний обсяг допомоги в 3,5 мільярда євро.

Влада планує додатково заощадити близько 1 мільярда євро за рахунок скорочення пільг для шукачів притулку, наприклад, подвоївши час, протягом якого вони зможуть отримувати повну соціальну допомогу.

"Наша спільна мета - зупинити нелегальну міграцію", - заявив Шольц, назвавши угоду "історичним моментом".

Федеральний уряд також погодився розглянути можливість надання притулку за межами Європейського Союзу, хоча Шольц висловив скептицизм щодо того, чи є це конституційно можливим і чи погодяться на це країни.

Занепокоєння з приводу міграції зросло зі збільшенням кількості прохань про надання притулку, чому сприяв мільйон українських біженців, які прибули в країну після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Близько 230 000 осіб попросили притулку в Німеччині за перші дев'ять місяців цього року, що більше, ніж за весь 2022 рік.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини", яка зараз посідає друге місце в загальнонаціональних опитуваннях, випереджаючи всі три партії лівоцентристської коаліції Шольца, стала першою партією, яка звернула увагу на занепокоєння щодо міграції.

  • 7 жовтня представники округів Німеччини заявили, що вимагають зменшити грошову допомогу для українських біженців і знову дати їм пільги відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку.
  • Пізніше, 19 жовтня, уряд Німеччини заявив, що нині існує потреба у прискоренні та спрощенні процесу працевлаштування біженців з України.
Німеччина
мігранти
біженці
Олаф Шольц
Читайте також:
Путін
5 листопада, 2023 неділя
Путін домовляється про спорудження бази у Лівії, що загрожуватиме усій Європі, - Bloomberg
Габріелюс Ландсбергіс
4 листопада, 2023 субота
"Наші діти будуть проклинати нас у тих окопах, які ми їм копаємо": очільник МЗС Литви висловився про мир з РФ
кордон Польща
6 листопада, 2023 понедiлок
Польській військовий вистрелив у нелегального мігранта на кордоні з Білоруссю
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.13
    Купівля 37.13
    Продаж 37.75
  • EUR
    Купівля 39.56
    Продаж 40.5
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
7 листопада
10:08
Анонс
На форумі Re:Open Zakarpattia 2023 обговорять ідеї для розвитку регіону та шлях України до НАТО і ЄС
10:01
OPINION
Тарас Шамайда
Україна перетворилася на "офісно-президентську республіку"
09:45
Ілюстративне фото
Росіяни переміщують техніку з окупованого Маріуполя до Токмака, - Андрющенко
09:40
Олександр Сорос і Денис Шмигаль
Шмигаль обговорив відновлення України з командою Олександра Сороса
09:37
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 листопада: за скільки можна купити долар та євро в обмінниках
09:28
Ексклюзив
Знешкодження ворожої ДРГ
На півночі ДПСУ посилила протидію ворожим дронам, прикордонники глушать сигнал рашистів
09:21
на фото мобільні групи ППО
Нарощення мобільних вогневих груп з протидії російським дронам – це вимушений крок, - Ігнат
09:14
Укрзалізниця, Львівський вокзал
Мінреінтеграції за жовтень спрямувало понад 20 млн грн на виплати евакуйованим
08:49
Румунія
Румунія і далі надаватиме підтримку Україні, попри ознаки втоми від війни в Європі, - прем'єр Чолаку
08:45
Російський корабель тихоокеанського флоту
РФ утримує у Чорному морі 4 кораблі: ракетоносіїв немає
08:22
електроенергія
На ТОТ Херсонщини окупанти мінують критичну інфраструктуру, - ГУР
08:22
саміт G7 у Хіросімі
Підтримка України з боку G7 не послабиться попри загострення конфлікту на Близькому Сході, - МЗС Японії
08:22
Ексклюзив
евакуація дітей
"Зіткнулися з нерозумінням батьків": очільник Куп'янської РВА про обов'язкову евакуацію дітей з регіону
08:05
OPINION
Сергій Висоцький
Убивство помічника Головкома Частякова — це атака на Залужного
08:01
Міненерго й американська асоціація спільно розвиватимуть водневу енергетику в Україні
Міненерго й американська асоціація спільно розвиватимуть водневу енергетику в Україні
07:50
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Росія може вивести у Чорне море кораблі з 56 ракетами типу "Калібр", - Гуменюк
07:42
Наслідки російського обстрілу НІкопольщини 7 листопада
Окупанти обстріляли з артилерії Нікопольщину: постраждав чоловік, пошкоджені будинки і храм
07:42
За добу РФ втратила в Україні 890 солдатів, 5 танків і 21 артсистему
07:33
Парад ганьби
"З упевненістю у своїй правоті": Росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі
07:12
Оновлено
Севастополь. Крим
Окупанти повідомили про атаку 17 безпілотників на Крим і роботу системи ППО
06:55
ППО
Західні партнери надали Україні всі обіцяні системи ППО, але їх треба більше, - Ігнат
06:34
загранпаспорт рф
В Енергодарі й Генічеську окупанти складають для росгвардії списки тих, хто відмовляється від паспорта РФ, - рух "Жовта стрічка"
06:33
Електроенергія
"Українським розподільним мережам" передали держпакет акцій п’яти операторів обленерго
06:18
ракета
Росія збільшила виробництво ракет швидше, ніж прогнозували, - ISW
06:06
Ентоні Блінкен
Блінкен у Туреччині обговорив підтримку України з очільником МЗС Фіданом
05:37
офіційний представник Пентагону Патрік Райдер
У Пентагоні озвучили чотири головні завдання на Близькому Сході
05:08
розбита російська техніка
ЗСУ розширили контроль над позиціями на Лівобережній Херсонщині, - ISW
04:40
Беньямін Нетаньягу
Ізраїль відмовляється від припинення вогню у Газі, доки не буде звільнено заручників
03:44
Нігерія
У посольстві Канади в Нігерії прогримів вибух: загинули двоє людей
03:16
Анналена Бербок
Україна залишається на першому місці, - Бербок про зустріч очільників МЗС країн G7
02:48
Росія, Бурятія, пожежа ,світ
У столиці Бурятії спалахнула масштабна пожежа в торговому центрі
02:20
Ірландія
Уряд Ірландії планує заохотити біженців з України до працевлаштування
01:52
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
США планують передати Ізраїлю високоточні бомби, - WSJ
01:24
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
У Бразилії розпочали військову операцію проти банд наркоторговців
00:56
Жозеп Боррель
Війна в Ізраїлі впливає на підтримку України, - Боррель
00:29
Михайло Мудрик (ліворуч), Тоттенгем - Челсі
Мудрик допоміг "Челсі" розбити "Тоттенгем" у лондонському дербі
00:28
ЄС - Україна
ЄС підтримає початок переговорів про вступ з Україною й Молдовою, - ЗМІ
2023, понедiлок
6 листопада
23:52
Невертон (праворуч) та Олександр Тимчик, Динамо - Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 13-го туру
23:49
кіберзахист
Південна Корея, США і Японія створюють групу для блокування кібердіяльності КНДР
23:27
Дональд Трамп
Трамп відмовився від пропозиції Зеленського відвідати Україну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV