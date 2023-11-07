Німеччина вводить жорсткішу міграційну політику
У вівторок, 7 листопада, після багатогодинних переговорів з главами 16 земель Німеччини, канцлер Олаф Шольц, який прагне зменшити кількість біженців і припинити підтримку ультраправих, домовився про більш жорстку міграційну політику і нове фінансування для шукачів притулку
Про це повідомляє Reuters.
Уряд Шольца за останні тижні погодив заходи, які полегшать депортацію мігрантів і зроблять країну менш привабливою для них, що різко контрастує з політикою відкритих дверей, яку проводив Берлін за часів колишнього канцлера Ангели Меркель.
Зустріч мала на меті заручитися підтримкою таких кроків з боку державних лідерів та розглянути скарги місцевої влади на перевантаження державної скарбниці та інфраструктури.
Результатом стало те, що уряд Шольца погодився виплачувати землям і муніципалітетам по 7 500 євро ($8 033,25) на одного біженця з наступного року, а також здійснити авансовий платіж у розмірі 1,75 мільярда євро в першій половині 2024 року.
Лідер центрального земельного регіону Гессен оцінив загальний обсяг допомоги в 3,5 мільярда євро.
Влада планує додатково заощадити близько 1 мільярда євро за рахунок скорочення пільг для шукачів притулку, наприклад, подвоївши час, протягом якого вони зможуть отримувати повну соціальну допомогу.
"Наша спільна мета - зупинити нелегальну міграцію", - заявив Шольц, назвавши угоду "історичним моментом".
Федеральний уряд також погодився розглянути можливість надання притулку за межами Європейського Союзу, хоча Шольц висловив скептицизм щодо того, чи є це конституційно можливим і чи погодяться на це країни.
Занепокоєння з приводу міграції зросло зі збільшенням кількості прохань про надання притулку, чому сприяв мільйон українських біженців, які прибули в країну після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Близько 230 000 осіб попросили притулку в Німеччині за перші дев'ять місяців цього року, що більше, ніж за весь 2022 рік.
Ультраправа "Альтернатива для Німеччини", яка зараз посідає друге місце в загальнонаціональних опитуваннях, випереджаючи всі три партії лівоцентристської коаліції Шольца, стала першою партією, яка звернула увагу на занепокоєння щодо міграції.
- 7 жовтня представники округів Німеччини заявили, що вимагають зменшити грошову допомогу для українських біженців і знову дати їм пільги відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку.
- Пізніше, 19 жовтня, уряд Німеччини заявив, що нині існує потреба у прискоренні та спрощенні процесу працевлаштування біженців з України.
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