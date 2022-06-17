У німецьких виданнях вже є статті, як знайти в місті бункер, - ось наслідки російської інформвійни, - політолог Умланд
Німецький політолог Андреас Умланд переконаний, що відтермінування Німеччини у постачанні важкого наступального озброєння та позиція самих німців щодо цього сформована внаслідок постійних інформаційних атак Москви щодо загрози початку Третьої світової чи ядерної війни
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"В провінційних німецьких газетах вже є статті про те, де в містах розташовані бункери, в якому вони стані й куди бігти, й повідомляється, що робити, куди бігти у випадку ядерної війни. Це результат російської психологічної війни. Тому що є ось ці постійні сигнали з Москви, що ситуація в Україні буде переведена також на війну з НАТО", - сказав Умланд.
Політолог додав, що все ж таки Німеччина має доставити в Україну артилерію, проте, за його словами, невідомо, коли це відбудеться.
"Наскільки я розумію, скоро з Німеччини хоча б перша партія артилерійського озброєння прибуде в Україну. Також є повідомлення, що Німеччина передасть в Україну сучасні протиповітряні системи, які здатні захистити місто. Це дійде до України, тільки питання - коли", - сказав він.
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Канада, Польща, Словаччина, Нідерланди та Німеччина повідомили про нове озброєння, яке передадуть Україні. Зокрема Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери, Канада, Польща та Нідерланди - нові одиниці артилерії, а Німеччина - РСЗВ.
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