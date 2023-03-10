У німецькому Гамбурзі сталася стрілянина, загинули парафіяни церкви Свідків Єгови
Увечері 9 березня в Гамбурзі, що в Німеччині, стрілок відкрив вогонь по парафіянах у церкві Свідків Єгови у районі Альстердорф, відомо про сімох загиблих
Про це пишуть у CNN.
У четвер ввечері в залі Царства Свідків Єгови в німецькому місті Гамбург сталася стрілянина, в результаті якої, за даними Bild, загинули семеро людей. Поліція вважає, що нападник діяв один.
За інформацією BILD, на верхньому поверсі знайшли сьомого мертвого чоловіка. За даними поліції, є ознаки того, що це міг бути зловмисник. Самі поліцейські не стріляли.
"Немає жодної підтвердженої інформації про мотиви злочину", - повідомила поліція в Twitter, закликаючи людей не ділитися жодними непідтвердженими припущеннями.
Мер Гамбурга Петер Ченшер висловив "глибоке співчуття" родичам загиблих, назвавши повідомлення про інцидент "шокуючими".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.92
Купівля 37.92Продаж 38.9
-
EUR
Купівля 39.68Продаж 40.79
- Актуальне
- Важливе