У німецькому Гамбурзі сталася стрілянина, загинули парафіяни церкви Свідків Єгови

Про це пишуть у CNN.

У четвер ввечері в залі Царства Свідків Єгови в німецькому місті Гамбург сталася стрілянина, в результаті якої, за даними Bild, загинули семеро людей. Поліція вважає, що нападник діяв один.

За інформацією BILD, на верхньому поверсі знайшли сьомого мертвого чоловіка. За даними поліції, є ознаки того, що це міг бути зловмисник. Самі поліцейські не стріляли.

"Немає жодної підтвердженої інформації про мотиви злочину", - повідомила поліція в Twitter, закликаючи людей не ділитися жодними непідтвердженими припущеннями.

Мер Гамбурга Петер Ченшер висловив "глибоке співчуття" родичам загиблих, назвавши повідомлення про інцидент "шокуючими".