У Нижніх Сірогозах на Херсонщині посадовці селищної ради відмовилися від співпраці з росіянами
Посадові особи Нижньосірогозької селищної ради Херсонської області відмовилися від співпраці з ворогом
Про це повідомляє селищна рада у Facebook.
"Сьогодні військові РФ прийшли до комунальної установи, в якій тимчасово працюють працівники селищної ради, так як у адміністративному приміщенні селищної ради вже третій тиждень знаходяться військові. Вони наполегливо пропонували співпрацю, від якої всі посадові особи Нижньосірогозької селищної ради відмовилися", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у раді не впевнені, що в подальшому буде можливість працювати в межах повноважень, наданих українським законодавством по забезпеченню життєдіяльності громади. На сьогодні ж усі комунальні установи та підприємства працюють в штатному режимі.
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