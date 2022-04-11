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Головна війна з Росією У Нижніх Сірогозах на Херсонщині посадовці селищної ради відмовилися від співпраці з росіянами

У Нижніх Сірогозах на Херсонщині посадовці селищної ради відмовилися від співпраці з росіянами

11 квітня, 2022 понедiлок
17:18
війна з Росією Нижні Сірогози

Посадові особи Нижньосірогозької селищної ради Херсонської області відмовилися від співпраці з ворогом

Про це повідомляє селищна рада у Facebook.

"Сьогодні військові РФ прийшли до комунальної установи, в якій тимчасово працюють працівники селищної ради, так як у адміністративному приміщенні селищної ради вже третій тиждень знаходяться військові. Вони наполегливо пропонували співпрацю, від якої всі посадові особи Нижньосірогозької селищної ради відмовилися", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у раді не впевнені, що в подальшому буде можливість працювати в межах повноважень, наданих українським законодавством по забезпеченню життєдіяльності громади. На сьогодні ж усі комунальні установи та підприємства працюють в штатному режимі.

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Херсонська область
російські війська
окупанти
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