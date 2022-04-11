У Нижніх Сірогозах на Херсонщині посадовці селищної ради відмовилися від співпраці з росіянами

Про це повідомляє селищна рада у Facebook.

"Сьогодні військові РФ прийшли до комунальної установи, в якій тимчасово працюють працівники селищної ради, так як у адміністративному приміщенні селищної ради вже третій тиждень знаходяться військові. Вони наполегливо пропонували співпрацю, від якої всі посадові особи Нижньосірогозької селищної ради відмовилися", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у раді не впевнені, що в подальшому буде можливість працювати в межах повноважень, наданих українським законодавством по забезпеченню життєдіяльності громади. На сьогодні ж усі комунальні установи та підприємства працюють в штатному режимі.