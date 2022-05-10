У низці міст Сумщини пролунали вибухи, - очільник ОВА
У містах Шосткинського району Сумської області пролунали сильні вибухи
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
"Сумщина, Шосткинський район. Кілька сильних вибухів по різним містам. Не покидайте укриттів під час повітряної тривоги", - зазначив він.
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