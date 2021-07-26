У Норвегії зафіксували падіння метеориту. ВІДЕО
У столиці Норвегії Осло помітили падіння метеориту
Про це повідомляє 24 канал з посиланням Норвезьку метеорну мережу
Метеорит нісся зі грюкотом та світлом. Помітно його було всього 5 секунд
Подію зафіксувала камера в Холместранді. Було видно вогняну кулю, яка падає з неба з яскравим спалахом.
Жодних уламків не зафіксовано, повідомлень про руйнування не було.
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