У Новій Каховці після сходу води ворог поновив свої бойові позиції, - мер Коваленко
Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки, зазначив, що у місті чисельність ворожого особового складу стала значно більшою
Про це він розповів в етері Еспресо.
"У Новій Каховці вода повністю відійшла. Противник поновив свої бойові позиції на березі. Росіяни знову виставили по місту, як місцеві жителі називають, туалети, тобто бетонні споруди з віконцями для стрільби. До берегової зони окупанти нікого не допускають. У самому місті ворог додатково розташував свої війська на проспекті Дніпровському, де на других та третіх поверхах будинків облаштував відповідні кулеметні точки, чого раніше не було", - розказав міський голова Нової Каховки.
Володимир Коваленко зауважив, що ворога у місті достатньо багато.
"Кожного дня, і ця ніч не виключення, йдуть якісь хаотичні стрільби. Час від часу з лісового масиву, який розташований майже у середині міста, ворог веде стрільби по наших населених пунктах на правому березі, Веселому та Козацькому. Противник нікуди з міста не йде, як раз навпаки, чисельність ворожого особового складу стала значно більшою", - сказав Коваленко.
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