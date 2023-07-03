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Війна з Росією: хроніка
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У Новій Каховці після сходу води ворог поновив свої бойові позиції, - мер Коваленко

3 липня, 2023 понедiлок
09:07
Війна з Росією

Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки, зазначив, що у місті чисельність ворожого особового складу стала значно більшою

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Новій Каховці вода повністю відійшла. Противник поновив свої бойові позиції на березі. Росіяни знову виставили по місту, як місцеві жителі називають, туалети, тобто бетонні споруди з віконцями для стрільби. До берегової зони окупанти нікого не допускають. У самому місті ворог додатково розташував свої війська на проспекті Дніпровському, де на других та третіх поверхах будинків облаштував відповідні кулеметні точки, чого раніше не було", - розказав міський голова Нової Каховки.

Володимир Коваленко зауважив, що ворога у місті достатньо багато.

"Кожного дня, і ця ніч не виключення, йдуть якісь хаотичні стрільби. Час від часу з лісового масиву, який розташований майже у середині міста, ворог веде стрільби по наших населених пунктах на правому березі, Веселому та Козацькому. Противник нікуди з міста не йде, як раз навпаки, чисельність ворожого особового складу стала значно більшою", - сказав Коваленко.

  • 23 червня Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки, розповів, що у частині міста окупанти виставили кордони та оголосили карантинну зону
  • 27 червня речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк проінформувала, що російські війська повертаються на позиції, які були підтоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС
  • 30 червня речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що російські війська вводять обшуки на новостворених блокпостах у тимчасово окупованій Херсонській області
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